Socijalni odnosi, pomaganje, dijeljenje i solidarnost pomoglo je ljudima širom svijeta da očuvaju mentalno zdravlje u vrijeme pandemije. A da bi lakše proveli vrijeme u izolaciji kupovali smo više nego ikad.

Jedno od istraživanja koja su provedena širom svijeta pokazala su da u vrijeme pandemije, primjera radi u Americi, garaže kuća su se pretvarale u bioskope, no u Bosni i Hercegovini više nego ikad kupovali su se veliki TV ekrani.

Ko ima dvorište, ljetos je kupovao i bazene za djecu, kao i opremu za roštiljanje. Kupovali su se i laptopi, bilo da su studenti ili zaposleni koji su radili onlajn (od kuće), ili rade još uvijek. U većem dijelu svijetu restorani dugo nisu radili, tako da su svi imali više vremena da sami spremaju hranu kod kuće, a za to su kupovali pribor i posuđe za kuhanje. Dobro su se prodavali manji instrumenti, igračke i društvene igre.

DŽENANA HUSREMOVIĆ, psihologinja

“Nevjerovatne vrijednosti kojima smo se vratili su odnosi sa ljudima. Ova pandemija je pokazala svima nama koliko je solidarnost i pomaganje, prepoznavanje vrijednosti koje mi imamo u lokalnim zajednicama, počevši od naših malih biznisa do dobrih odnosa u svojoj porodici, dobrih odnosa sa komšijama, dijeljenje onog što imamo jako važno za sve nas. Kupujemo više kuhinjski pribor i posuđe, okrećemo se sve više kuhanju i usavršavamo vještine kuhanja”, rekla je Husremović.

NERMIN HODŽIĆ, predsjednik Udruženja kuhara BiH

“To možemo gledati s pozitivne strane, jer smo se zbližili kao porodice i sve više vremena provodimo zajednički. Naravno, to vrijeme koristimo da pripremamo i kuhamo. Tako u pandemiji vidimo dosta You Tube kanala, blogera koji se bave kuhinjom, tako da je i kuhinja došla do izražaja”, kazao je Hodžić.