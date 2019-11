Danas se u Hercegovini i na jugozapadu Bosne očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U ostatku naše zemlje, uglavnom, pretežno oblačno.

U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove, prije podne, sa maglom. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena bura. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu od 8 do 13, a dnevna od 7 do 13, na jugu od 14 do 18 stepeni.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura oko 5, a dnevna oko 14 stepeni.

Biometeorološka prognoza je relativno povoljna.

Stabilnije vrijeme ugodno će djelovati na većinu ljudi, mada bi, usljed povećane naoblake, kod osjetljivih osoba mogle nastupiti poteškoće u vidu promjene raspoloženja, nervoze, nesanice.

Hronični bolesnici trebali bi reducirati aktivnosti tokom jutra.

Također, poželjno je posvetiti pažnju prikladnom odijevanju, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.