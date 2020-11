Izmjene Zakona o upravi i lokalnoj samoupravi Republike Srpske kojima bi se ograničila ovlaštenja gradonačelnicima nisu prihvatljive i predstavljale bi prekrajanje izborne volje građana, poručio je danas Draško Stanivuković, novoizabrani gradonačelnik Banjaluke.

On je pozvao Vladu RS, predsjednika Narodne skupštine RS, člana predsjedništva BiH iz ovog entiteta, da do petka kažu da li je to u planu, pozivajući ih da to ne čine.

“Ako neko bude istrajao na nečemu ovakvom, spreman sam biti prvi gradonačelnik koji će ljude pozvati da izađu na protest”, rekao je Stanivuković.

Branislav Borenović, predsjednik PDP-a, pozvao je predstavnike SNSD i drugih partija da se urazume i da prihvate izbornu volju, da se zaustave u svom nasilju, ucjenama i prijetnjama.

“Ovo je tačka preko koje se ne može preći, tačka na kojoj se mora reći ‘dosta je više'”, rekao je Borenović.

Najavili su da će u slučaju izmjena zakona pozvati i međunarodne institucije da odreaguju u zaštiti demokratije.

Konferenciji za novinare ispred zgrade Narodne skupštine entiteta RS prisustvovali su predstavnici PDP-a i SDS-a.