Zbog prisutnosti štetne hemikalije bisfenol A u termalnom papiru na fiskalnim računima, slipovima sa platnih kartica i izvodima sa bankomata, u Republici Srpskoj će od 12. aprila biti zabranjena upotreba ovog papira. Riječ je o usklađivanju sa direktivama Evropske unije, koja je početkom ove godine zabranila bisfenol A u termalnom papiru.

Pravilnikom o ograničenjima i zabranama hemikalija Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske zabranjuje se stavljanja na tržište termalnog papira koji sadrži bisfenol A u koncentraciji koja je jednaka ili veća 0,02 masenog udjela, nakon 12. Aprila.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS

Najpraktičnije bi bilo da se pri uvozu na granici intenziviraju kontrole, ali pod uslovom da to rade u oba entiteta i Brčko distrikt, jer u tom slučaju neće biti problema u unutrašnjem prometu, smatraju u Inspektoratu Republike Srpske.

DUŠANKA MAKIVIĆ, portparolka Inspektorata Republike Srpske

To će sasvim sigurno iziskivati izuzimanje uzoraka za laboratorijske analize, a samim time moramo znati koja je to laboratorija koja će vršiti te analize i precizirati šta se sve ubraja u termalni papir. Uputili smo molbu Institutu za javno zdravstvo RS da sa zemljama u regionu ispitaju koje to laboratorije mogu vršiti takve analize.