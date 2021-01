Smirivanje epidemiološke situacije nadležne ustanove u našoj zemlji koriste za intenzivnu pripremu početka vakcinacije protiv Covida 19.

Nakon najave da bi prve količine vakcina mogle da stignu krajem ovog mjeseca analiziraju se planovi vakcinacije, uvjeti transporta i skladištenja, a u pripremi je i obuka medicinskog osoblja.

Nadležni u Republici Srpskoj poručuju da je sačinjena finalna verzija plana vakcinacije. U Federaciji BiH se na tome još radi.

Od prvog registrovanog slučaja zaraze koronavirusom do prvog vakcinisanog stanovnika BiH, sada je sigurno, proći će manje od godinu dana.

Prve količine vakcine biće isporučene putem COVAX sistema nabavke i odmah upotrijebljene.

BRANISLAV ZELJKOVIĆ, ravnatelj Instituta za javno zdravstvo RS

Biće otprilike par hiljada doza u prvom startu, nemamo sad tačan broj. Mi spremno očekujemo vjerovatno će to biti par hiljada koje ćemo moći odmah da pustimo na teren da se vakcinišu upravo prioritetne kategorije.

GORAN ČERKEZ, pomoćnik ministra za javno zdravlje FBiH

Prema najavi to će najvjerovatnije biti prva količina Pfizerova vakcina.

Tačno koja je količina još uvbijek ne znamo. Očekuje se da tu informaciju dobijemo blagovremeno.

U Federaciji BiH, kažu, ažuriraju planove vakcinacije. Izvjesno je da se neće mnogo razlikovati od onog u RS. Prvi u redu za vakcinaciju biće zdravstveni radnici.

JELA AĆIMOVIĆ, epidemiologinja u Institutu za javno zdravstvo RS

Zdravstveni radnici zato što su oni kategorija stanovnika koja je najviše izložena kovidu s obzirom da rade sa oboljelima. S druge strane rade sa vrlo osjetljivim kategorijama stanovnika i mogu na njih da prenesu kovid i ono što je takođe bitno zdravstvene radnike moramo čuvati njihovo zdravlje jer su nam bitni u borbi protiv pandemije u ovom trenutku.

Nakon zdravstvenih radnika biće vakcinisani zaposleni i korisnici domova za stare. Uz njih i populacija starija od 65 godina, a potom i osobe sa hroničnim oboljenjima koja predstavljaju podlogu za teži ishod zaraze.

Peti prioritet je radnosposobno stanovništvo sa većim brojem kontakata. Kada dođu na red, svi ostali stanovnici moći će da se prijavljuju i vakcinišu u skladu sa raspoloživom količinom, ali i vrstom vakcina.

BRANISLAV ZELJKOVIĆ, ravnatelj Instituta za javno zdravstvo RS

Građani će biti upoznati sa svim vakcinama koje budu dostupne. U onom trenutku kada budu mogli birati biraće. Nadam se da će biti dostupne dovoljne količine da mogu birati.

Krajnji cilj je jasan. Stvaranje kolektivnog imuniteta. Za to je, kažu stručnjaci, potrebno vakcinisati 60 do 70% stanovništva. Vakcinacija je preporučena i osobama koje imaju antitijela i to mogu da urade odmah po nestanku akutnih simptoma bolesti.

JASENKO KARAMEHIĆ, imunolog

Mi ne možemo 100% reći ni da ti koji su preboljeli posebno asimptomatski slučajevi da neće dalje prenositi oboljenje znači preventivno profilaktički i oni dolaze u obzir da se vakcinišu.

Bosna i Hercegovina je u prvoj fazi naručila milion i 232 hiljade doza vakcine iz COVAX sistema nabavke, te 892 hiljade doza iz mehanizma nabavke EU. Republika Srpska planira i nabavku 200 do 400 hiljada doza ruske vakcine. Nadležni uvjeravaju da bi vakcine različitih proizvođača u naručenim količinama trebalo da stignu u prvom kvartalu ove godine.

ANKICA GUDELJEVIĆ, ministarka civilnih poslova BiH

Iskazane potrebe u oba mehanizma će dolaziti u više alokacija, a nadležne zdravstvene institucije će identificirti krajnje korisnike istih

U naredna tri dana u Ministarstvu civilnih poslova očekuju potvrde nižih organa o spremnosti za prijem vakcine. Nadležni uvjeravaju da prve količine neće biti potrebno skladištiti, jer će biti odmah upotrebljene.

Za adekvatno skladištenje većih količina vakcina očekuju donaciju UNDP-a. U državnom parlamentu danas je zatražena verifikacija svih vrsta vakcina koje su u upotrebi u svijetu radi nesmetanog uvoza, kao i otvaranje mogućnosti direktne nabavke.

ZLATKO MILETIĆ, izaslanik u Domu naroda PSBiH

Da se omogući ljudima da uđu u pregovarački postupak kako bi odmah sa proizvođačima vakcina mogli ući u proces nabavke istih. Zašto je to bitno ukoliko to ne uradimo od vakcinacije neće biti ništa ili ćemo čekati do Bogojavljenja najmanje tri četiri mjeseca

Nadležni upozoravaju da opuštanja i dalje ne smije biti iako su uvjereni da smo u vakcini dobili snažnog saveznika u borbi protiv širenja koronavirusa koji vraća nadu u povratak normalnom životu.