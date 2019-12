Potresi koji se u posljednje vrijeme događaju u regiji uznemirili su građane i u Bosni i Hercegovini. Kod nas nije bilo ljudskih žrtava, ali jest štete, posebno na starijim objektima.

Ono što se događalo iznad površine mogli smo vidjeti i osjetiti, a kakvi su potresi pod zemljom, znaju rudari…

U većini rudnika srednjobosanskog bazena slijeganja zemljane, jalove i ugljene mase česta je pojava. Potresi ili izraženija djelovanja u rudnicima, gorski udari kako tu pojavu nazivaju rudari, uzrokovali su i brojne nesreće.

EDIN ĆOSIĆ, inženjer rudarstva

Prilikom njihovih pojava u jamama dolazi do podizanja prašine, do pomjeranja podgrade, tako da na područjima gdje je slabija podgrada znalo je da dođe do zatvaranja kanala…