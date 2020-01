Bosna i Hercegovina još nema formiranu vlast na nivou Federacije. Savjet ministara prvi put funkcioniše u krnjem sastavu. I dok se broje krvna zrnca koliko je na vodećim pozicijama Bošnjaka, Srba i Hrvata, dobro upućeni u situaciju tvrde da su na sceni nikad gora uslovljavanja za stranački podobne kadrove.

Odavno je poznato da je uslov za formiranje vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine da HDZ predloži predsjednika Federacije. Ova stranaka to uslovljava usvajanjem izmjena Izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Poziciju potpredsjednika u Federalnoj Vladi želi SNSD. Nedavno je to objelodanio prvi čovjek ove stranke. Zašto je Miloradu Dodiku zanimljiva ova pozicija? Analitičari tvrde: zbog jakih nadležnosti i mogućnost blokiranja. SDA, barem za sada, ne želi popustiti Dodikovim željama.

BAKIR IZETBEGOVIĆ, predsjednik SDA

ŽELJKA CVIJANOVIĆ, predsjednica RS (SNSD)

“Stvar ovdje u RS treba da se vezuje za imenovanje našeg kadra u Federaciji. To što oni to ne žele, to je njihova stvar, ali od toga zavisi da li će oni dobiti nešto ovdje”.