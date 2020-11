Stranka demokratske akcije je, uz dvogodišnju pauzu, neprekidno na vlasti u Bosni i Hercegovini još od 1990. godine. Posljednjih godinu dana, članovi ove stranke se nalaze u aferama poput “Respiratora”, upitne diplome direktora OSA-e, afere “Sarajlić”, ali i brojnih unutarnjih neslaganja. Nakon Aljoše Čampare, uslovljeni izlazak najavio je i Denis Zvizdić.

Nakon loših izbornih rezultata u Kantonu Sarajevo, Denis Zvizdić zatražio je ostavke odgovornih ljudi iz Kantonalnog odbora ove stranke kao i članova koji, kako kaže, narušavaju ugled stranke. U suprotnom, najavio je odlazak iz SDA.

DENIS ZVIZDIĆ

“Nitko od rukovodilaca SDA ne treba da bude iznenađen mojim izjavama ili mojim zahtjevom da rukovodstvo Kantonalnog odbora podnese ostavku jer sam to vrlo precizno i jasno rekao na sjednici kolegija SDA u ponedjeljak sa širom elaboracijom zbog čega to treba da bude.”

Predsjednik SDA smatra da se krivci za loše rezultate tek trebaju utvrditi.

BAKIR IZETBEGOVIĆ, predsjednik SDA

“A i on je napravio lošu procjenu i on će sad imati priliku da upozna mene. Ja nisam čovjek kojem se daju ultimatumi. Niti mislim da treba davati ultimatume proslavljenim komandantima poput gospodina Fikreta Prevljaka, on je već ponudio ostavku.”