Evropska rukometna federacija (EHF) promijenila je termine odigravanja utakmica kvalifikacija za EURO 2022, pa je poznato da je pred rukometnom reprezentacijom Bosne i Hercegovine u 2021. godini dosta zgusnut raspored.

Bilal Šuman, selektor bh. rukometaša za Anadolu Agency (AA) kazao je da mu je u ovom trenutku najvažnije da je većina reprezentativaca preboljela COVID-19, pa mu termini nisu toliko bitni.

Na otvaranju nadmetanja u grupi 2 kvalifikacija za EURO bh. tim je imao mnogo problema sa zaraženim i povrijeđenim igračima, pa je na kraju na gostujuću utakmicu Njemačku otputovao sa svega 11 rukometaša. Ipak, Šumanovi izabranici su odigrali odličnu utakmicu i sve do povrede jednog od ključnih igrača Ivana Karačića, sredinom drugog poluvremena, imali su kontrolu nad rezultatom. Nijemci su to znali iskoristiti i na kraju upisati očekivanu pobjedu rezultatom 25:21. Iako EHF nije želio ni da čuje za odgodu utakmice sa Njemačkom, susret drugog kola sa Austrijom, koji se trebao igrati 8. novembra u Bugojnu, je morao prolongirati.

Iako Šuman nema potvrdu, na zvaničnoj internet stranici EHF-a duel BiH – Austrija zakazan je za 8. mart. Dvije utakmice sa Estonijom, koje su se trebale igrati krajem marta i početkom aprila, sada su prema novom raspredu zakazane za januar. No, Šuman ističe da mu to ne remeti previše planove.

Selektor navodi da je prvobitno planirao bh. rukometaše okupiti iza Nove godine, ali je nakon saznanja da za Estoniju moraju otputovati tri dana prije utakmice, koja će se igrati 6. januara, odlučio to učiniti 29. decembra.

“Malo je sve ovo zbunjujuće. Imamo januar, mart, pa onda krajem aprila i početkom maja završnicu ciklusa. No, meni je sada važno da, nakon utakmice koju smo s Njemačkom morali odigrati sa 11 rukometaša, imamo situaciju da je većina reprezentativaca preboljela COVID-19 i da su izašli iz karantina. Tako da bi u januaru mogli biti kompletni za te dvije jako važne utakmice sa Estoncima. Jedini koji je i dalje upitan je Karačić, kojem su pukli ligamenti članka protiv Nijemaca i ne znamo da li će se oporaviti. U konkurenciji će biti i Ibro Haseljić, koji se oporavio od operacije ligamenata koljena“, pričao je Šuman i nastavio:

“Imaćemo problema sa putovanjem u Estoniju. Planirao sam okupiti igrače 2. januara, ali kako sada stvari stoje moraćemo putovati 3. januara. Stoga se moramo okupiti 29. decembra, kako bi 30. i 31. obavili nekoliko treninga. Za Novu godinu ću im dati slobodno, da bi odmah nakon toga nastavili pripreme i potom otputovali za Beograd, gdje ćemo noćiti prije leta za Estoniju. Problem je i što se neće igrati u Tallinu.“

Iako ističe da će ogled s Austrijancima biti ključan u borbi za Evropsko prvenstvo bh. selektor ne želi u ovom trenutku razmišljati o tom susretu.

“Sada razmišljam samo o Estoniji. Prvu utakmicu su izgubili od Austrije u gostima, a onda očekivano od Njemačke na domaćem parketu, mislim 12 razlike. No, to nas ne smije zavarati. Austrijanci su se dosta namučili da bi došli do bodova. Estonci uopšte ne izgledaju loše. Imaju igrača koji igraju u Francuskoj, Njemačkoj, Rusiji, tako da ih moramo respektovati. U dvije prve utakmice nije im igrao najbolji igrač Mait Patrail, što ne znači da neće i protiv nas. Znali smo imati problema s njima u prošlosti, ali ako budemo kompletni i na našem nivou dvije pobjede ne bi trebale doći u pitanje“, zaključio je Šuman.