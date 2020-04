U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati sunčano vrijeme, uz porast dnevne temperature vazduha, dok će u poslijepodnevnim satima biti promjenljivo oblačno.

Jutro će biti vedro i sunčano, sa maglom ili niskom oblačnošću na krajnjem istoku. Slab mraz moguć je na planinama.

Tokom dana će biti sunčano i toplo, dok se poslije podne očekuje promjenljivo oblačno vrijeme, na istoku i jugu uz povećanu oblačnost.

Duvaće slab do umjeren sjeverni vjetar, a na jugu umjerena do jaka bura.

Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od minus jedan do četiri stepena. Najviša dnevna temperatura od 11 do 16, na jugu do 19 stepeni.