U BiH će danas biti sunčano vrijeme uz dnevnu temperaturu vazduha i do 18 stepeni Celzijusovih.

Jutro će biti vedro i sunčano sa slabim mrazom. Tokom dana biće sunčano i još toplije, uz dalji porast dnevne temperature. Poslije podne na jugu moguća je promjenljiva oblačnost.

Duvaće slab vjetar do umjerene jačine sjevernog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od minus jedan do četiri, a najviša od 11 do 16, na sjeveru do 18 stepeni.