U Bosni i Hercegovini se danas očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama centralne i istočne Bosne će biti magle i niskih oblaka. Novo naoblačenje sa zapada krajem dana.

Vjetar u Bosni slab, istočni i jugoistočni. U Hercegovini prijepodne slaba do umjerena bura, a poslijepodne vjetar slab, jugozapadnog smjera.

Jutarnja temperatura kretat će se -4 do 2, na jugu od 1 do 6, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 15 stepeni.

U Sarajevu u jutarnjim satima i dio prijepodneva se očekuje magla ili niska naoblaka, a u ostatku dana sunčanije. Jutarnja temperatura iznosit će oko 1, a dnevna oko 8 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.