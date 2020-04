U Bosni i Hercegovini danas će biti sunčano vrijeme uz malu oblačnost.

Vjetar u Bosni umjeren istočnog smjera, na momente i pojačan. U Hercegovini će puhati umjerena do pojačana bura.

Jutarnja temperatura zraka od 1 do 6, na jugu od 5 do 10, a najviša dnevna od 13 do 19, na jugu do 23 stepena.

U Sarajevu će biti sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka će oko 3, a dnevna oko 17 stupnjeva.

Biometeorološka prognoza je povoljna. Duži sunčani intervali pozitivno će djelovati na raspoloženje većine populacije, a hronični bolesnici i meteoropati neće imati jačih tegoba.

Nakon svježijeg jutra, tokom dana će s porastom temperature biti ugodnije.

Savjetuje se da se odjenete slojevito, kako bi se, po potrebi, raskomotili, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.