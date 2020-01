U većem dijelu Bosne i Hercegovine danas se očekuje pretežno sunčano vrijeme. Po kotlinama centralne i istočne Bosne s maglom i niskom naoblakom.

Puhat će slab vjetar, promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura zraka od -7 do -1, na jugu od -1 do 6 stepeni. Dnevna temperatura od 1 do 7, na jugu od 6 do 11 stepeni.

U Sarajevu je u jutarnjim satima moguća magla ili niska naoblaka. U ostatku dana bit će sunčanije.

Jutarnja temperatura zraka oko -6, a dnevna oko 1 stepen.

Biometeorološke prilike danas će biti povoljne.

Lagani porast temperatura zraka pozitivno će djelovati na većinu ljudi. Stoga bi hronični bolesnici i meteoropate mogli osjetiti djelimično olakšanje.

Uz manje izraženo sjeverno strujanje, osjet hladnoće također bi se trebao umanjiti.

Preporučljivo je ne izlagati se pretjeranim aktivnostima i posvetiti više pažnje odijevanju tokom jutra i večeri, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.