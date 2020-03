U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama centralne i istočne Bosne može biti magle.

Puhat će slab do umjeren vjetar, jugozapadnog smjera.

Jutarnja temperatura zraka od 3 do 9, na jugu od 8 do 12 stepeni. Najviša dnevna temperatura od 17 do 24 stepena.

U Sarajevu će biti sunčano. Jutarnja temperatura iznosit će oko 5, a dnevna oko 19 stepeni.