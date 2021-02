Gost “Jutra za sve” bio je Nedim Šuta, osnivač i vlasnik jedine registrovane uzgajivačnice pasa pasmina Američka akita i Shiba inu u Bosni i Hercegovini, poznatiji na društvenoj mreži Instagram kao dr.Wolf..

Posljednjih nekoliko dana aktuelna je priča na Instagramu i ostalim društvenim mrežama kako je argentinski fudbaler, koji igra za Juventus, Paulo Dybala, kupio prelijepog psa Bowena upravo od Nedima iz Sarajeva.

Kada je Dybala prvi put pokušao da me kontaktira ja zaista nisam znao o kome se radi, jer fudbal nije sfera moga interesovanja. Poštujem sport ali nemam percepciju. Ja sam spustio slušalicu, jer Engleski jez, akcenat kojim je komunicirao je bio čudan, pa sam mislio da me neko zeza, i ja sam hladno spustio slušalicu. Mislio sam da se neko igra samnom, da pokušava provjeriti cijene ili sl.

Cijela priča o Dybali počela je sa jednog seminara o psima koji je držao u Italiji. Novinarka jednog lista napisala je članak o meni, i ada sam vidio taj link rasplakao sam se, kazao je Šuta.

Ono što sam ja radio godinama sada je neko vidio, zapazio i napisao to. Prenio svima. Dobar Dybalin prijatelj je vidio to, rekao njemu i tako je počela ta priča. Tek sam kasnije vidio kakve su to osobe, ko je Dybala. Njegova pristupačnost, i njegove zaručnice ostavila me je bez teksta. Prizemni su a žive potpuno druge filozofije života.