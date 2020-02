Večeras u Narodnom pozorištu u Sarajevu je svečano otvaranje 36. Festivala Sarajevska zima. Trajaće do 21. marta, a najavljeno je učešće tri stotine umjetnika iz velikog broja zemalja svijeta.

Uličnim performansom, uz učešće velikog broja mladih, večeras je povorkom kroz ulice glavnog grada Bosne i Hercegovine najavljeno otvaranje ovogodišnjeg izdanja Festivala.

Povorku je predvodio direktor Festivala Ibrahim Spahić, najavivši početak novog festivalskog izdanja čija je temeljna poruka mir, suživot, gradnja mostova razumijevanja te razmjena umjetničkih ostvarenja iz cijelog svijeta.

Spahić je istakao značaj ovog Festivala, kao i činjenicu da su tu ljudi iz cijelog svijeta.

“Time for you – Pic Up Art je poruka koju nosi Festival sa umjetnicima iz 57 zemalja koji će, zajedno sa Filharmonijom, izvesti koncert posvećen Betovenu, na čiju muziku ustaju svi u Evropi. Lijepo je da su ljudi iz Azije, Afrike, Australije, Amerike došli na ovu veliku priču”, kazao je Spahić.