Nogometaši južnoameričkog prvaka Flamenga prvi su finalisti ovogodišnjeg Svjetskog klupskog prvenstva koje se održava u Dohi, oni su u polufinalu s 3-1 (0-1) svladali azijskog prvaka Al Hilal.

Saudijski sastav poveo je u prvom poluvremenu preko Al Dawsarija (18), no brazilski je velikan u nastavku stigao do preokreta. Ubrzo po početku drugog poluvremena De Arrascaeta (49) je poravnao na 1-1, da bi pred kraj dvoboja golom Bruna Henriquea (78) i autogolom Alija Albulayhija (82-ag) Flamengo stigao do očekivane pobjede.

Flamengo će u finalu u subotu igrati protiv pobjednika susreta između europskog prvaka Liverpoola i sjevernoameričkog prvaka Monterreya koji je na programu u srijedu.

U utorak je odigran i dvoboj za peto mjesto u kojem je prvak Afrike Esperance iz Tunisa svladao domaćeg predstavnika Al Sadd sa 6-2 (4-1). Golove za Esperance postigli su Elhouni (6, 42, 74), Badri (13, 25-11m) i Derbali (87), dok su strijelci za Al Sadd bili Bounedjah (32-11m) i Al Heidos (49-11m).