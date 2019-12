Nakon što je Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine jučer imenovao Zorana Tegeltiju za novog predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, on je u svom prvom obraćanju javnosti najavio da će danas početi konsultacije s političkim strankama o imenovanju ministara i zamjenika ministara.

Izrazio je nadu da će stranke dostaviti svoje kandidate na vrijeme kako bi se završile provjere te smatra da bi se trebao u dogledno vrijeme imenovati kompletan novi saziv Vijeća ministara BiH.

“Postoji dovoljno vremena da se ovaj posao završi do Nove godine, ali to na neki način otežava činjenica da nastupaju praznici. Prema datumima koji se u medijima spominju, a to su 18. i 23. decembar, kada bi trebale biti sjednice, ja ću biti spreman za njih”, dodao je Tegeltija.