Građani Bosne i Hercegovine će vakcine protiv koronavirusa dobiti u planiranom roku, odnosno do kraja prvog kvartala tekuće godine, poručio je predsjedatelj Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija. Istovremeno, zbog nabavke vakcina, član Predsjedništva BiH Željko Komšić poziva na odgovornost.

Za to vrijeme nadležne zdravstvene ustanove u našoj zemlji poručuju da će sigurniji ulazak u proces imunizacije ovisiti o epidemiološkoj slici koja je trenutno nešto povoljnija.

Vakcine ćemo dobiti u rokovima koji su planirani, a obezbijeđena su i sredstva za 20 odsto populacije, poručuje predsjedatelj Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija.

“Mi ćemo nastaviti s procesom nabavke cjepiva do ukupnog broja koji je potreban da se ljudi cijepe. Procjena je da se između 50 i 60 posto stanovništva treba cijepiti kako bi se ta pošast koja nas muči stavila pod kontrolu. Da budemo vrlo jasni, građani BiH dobiće cjepiva koja budu dobili i drugi građani u Evropskoj uniji, jer biraćemo najsigurnije kanale nabave, a mi mislimo da je to u saradnji sa Evropskom unijom”.

S druge strane, član Predsjedništva BiH Željko Komšić smatra proces nabavke vakcina zamršenim te traži odgovornost Vijeća ministara i Ministarstva civilnih poslova BiH.

Iz Ministarstva civilnih poslova BiH odbacuju navode o nekoordinaciji.

Iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske tvrde – uskoro očekuju nabavku vakcina.

BRANISLAV ZELJKOVIĆ, direktor Instituta za javno zdravstvo RS

I dok bh. građani čekaju na vakcine, stižu i upozorenja stručnjaka – u period imunizacije ući će se bezbjednije ukoliko se održi stabilna epidemiološka slika. A, razlozi nešto povoljnije epidemiološke slike upravo je poštovanje mjera.

Primarijus doktor EDNAN DRLJEVIĆ, infektolog u Općoj bolnici “Primarijus doktor Abdulah Nakaš”, Sarajevo

“Te mjere koje se produžavaju dosad su bile funkcionalne, ali upravo zato što su građani to prihvatali. Međutim, bojim se da je sad došlo do nekog zasićenja i da su na to uticale ove vrlo loše odluke što se tiče vakcinacije”.