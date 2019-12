Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Heregovine Zoran Tegeltija rekao je danas, nakon susreta sa predsjednikom SBB-a Fahrudinom Radončićem, da je na provjeru poslao imena devet ministara, koliko ih u Vijeću i ima.

On je dodao da je DNS bio ovlašten da predloži jednog kandidata iz reda ostalih.

“Došla su dva prijedloga. Sve što je bilo do mene je urađeno da DNS izađe sa jedinstvenim stavom. Organizovao sam sastanak da se DNS usaglasi. Do zadnjeg trenutka se nisu usaglasili, a mi nismo mogli dozvoliti da izgubimo podršku poslanika iz DNS-a Nenada Nešića, pa sam podržao njegov prijedlog”, opisao je Tegeltija kako je došlo do toga da umjesto kandidata Draška Aćimovića, kojeg je predložio čelnik DNS-a Marko Pavić, za poziciju ministra ljudskih prava bude prihvaćen kandidat Mlađen Božović.