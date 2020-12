Balkan slijedi evropsku regulativu. Čim se vakcina koju su proizvele Pfizer i BioNTEch odobri od strane evropskog regulatora onda će biti dostupna i za zemlje Balkana, kazao je za BHRT medicinski direktor farmaceutske kompanije Pfizer Cristopher Vujić Tehlirian.

Proces odobravanja vakcine je složen proces. U SAD-u i Evropi to zavisi od FDA i EMA, glavnih regulatora, a samim tim počeće distribucija i i prema zemljama Balkana, vkazao je Tehlirian.

Čim se odobri u Evropskoj uniji onda će i svaka zemlja na Balkanu moći vršiti preglede vakcine i da se krene sa poručivanjem. Odobrenje i regulativa su sada glavni koraci, vakcina mora biti bezbjedna i sigurna i to je posao regulative.

Ohrabrujuće su vijesti o djelovanju ove vakcine , kazao je on.

Zaista su ohrabrujuće vijesti. Dostupna vakcina koja je djelotvorna i bezbjedna je početak kraja pandemije. Ali napominjem vakcina neće ukloniti samostalno pandemiju ali će biti osnova za suzbijanje pandemije. Ako stvari krenu bolje i za druge lijekovi moćiće se liječiti akutna oboljenja i plus vakcina pa će se onda svijet promijeniti, vratiti na staro.

Za skeptike koji sumnjaju u novu vakcinu protiv Covida-19, Tehliran je kazao da je to poznato i od prije, kada su druge vakcine pravljenje, ali da je osnovno da slušaju stručnjake.

To znamo i od ranijih vakcina, ljudi moraju biti skeptični i to je ok. Trebaju samo pogledati činjenice, slušati ljude koji su eksperti.

On je ponovi inače staro pravilo vakcinisanja u slučaju pandemija a to je da će se početi sa vakcinisanjem manje osoba. To podrazumijeva medicinsko osoblje, policiju, vojsku, stare i osobe sa hroničnim oboljenjima.

Problem je proizvodnja. Proizvesti nekoliko milijardi vakcina nije moguće u brzom roku. Svi će morati sarađivati. Svi će morati pomoći u distribuciji.