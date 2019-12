„Božić je dan vjere koji se željno iščekuje. To nam je najsvetiji dan“, kaže Danijel Pešić, glava porodice Pešić, koju čine supruga Ružica, sinovi Bernard, Petar i Jan, Bernardova supruga te unuke Ela i Emili. Tu je i osamdesetogodišnji djed Petar.

„Moja obaveza je da sve pripremim. Kolje se pečenica, a običaj je da se peče na Badnjicu. Kupuje se piće, sa djecom se sjedne da se popriča, ali i sa starijima“, nastavlja Pešić, dodajući kako sa djecom prije svakog Božića razgovara o običajima koji se trebaju ispoštovati, a to je da se ide u crkvu, na ponoćku, da se ispovijede na vrijeme.

Sedamnaest godina je radio u inozemstvu, ali je svaki Božić dolazio svojoj porodici, u Potočane.

Prije samog dana Božića je Badnja večer. Običaji su raznovrsni. U Porodici Pešić se peče pečenica. Taj se dan obavezno posti, ne jede se meso. Priprema se šaran, baklava, grah koji se jede bez kašike.

Ružica, Danijelova supruga, kaže kako ima obaveza pred Božić, ali ništa nije teško. Vidjeti porodicu za božićnom trpezom je nešto što se ne može opisati.

Svake godine se u ovoj porodici njeguje jedan veoma poseban običaj.

„Obavezno su svi na okupu, za stolom. Potom otac, kao glava kuće, obiđe oko kuće i poškropi je svetom vodicom. Kada dođe, moli se Bogu. Potom se svi za jednim stolom molimo Bogu. To nam je od pamtivijeka ostalo. Također se pale svijeće. Sin koji danas ima svoju porodicu, dođe i za Badnju večer, ali i ujutru na Božić“, priča Danijel Pešić.

Prenosi na svoje potomke ono što je naučio. Zato su razgovori u božićno vrijeme važni. Razgovori koji donose radost, ljubav i zajedništvo.

Djed Petar kaže da unučad i praunučad najviše voli.

„Svaki dan kada dođu, dam im po dvije čokolade. I one idu meni pravo u sobu i kažu: ‘Gdje si, dide’, i poljube me. Znaju one gdje stoje čokolade, dam im tako svaki dan“, priča djed Petar.