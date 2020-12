Kako slijepa ili slabovidna osoba može precizno izrađivati najljepši ženski nakit od kristala, šiti unikatne torbe ili raditi masaže, a osoba bez ruku proizvoditi ugostiteljske salvete? Oni ne traže ništa posebno, traže samo normalan život. Na Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, ovo je njihova priča.

SENADA KARIŠIK

Oštećenje na oba oka koje Senada ima od svog rođenja ne predstavlja joj prepreku da radi 12 sati dnevno kao fizioterapeutski tehničar.

ŠEJLA SAMOUK

“Ovdje sam u ovoj firmi zaposlena već devetu godinu, trenutno radim u radionici, šijem tašne i nakit od elemenata swarovski kristala i srebra. Na početku je bilo baš teško, odustat ću, pa neću ja to znati, uništiću sve, neće biti lijepo, a kasnije to sve bude jednostavno normalno. 93. me je pogodio snajperski metak i izgubila sam oko, od tada je to moje dokazivanje, ne 100 posto nego 200 posto.”