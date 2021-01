Tradicionalni Božićni koncert Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva “Prosvjeta” ove godine će zbog pandemije biti održan u onlajn i televizijskom izdanju danas na programu BHT1. Koncert, kojim će se obilježiti najradosniji hrišćanski blagdan – Božić, zadržaće sličan koncept kao i prethodnih godina, kombinaciju duhovnog i svjetovnog, etno tradicije i običaja.

Božićnim koncertom prije godinu dana Srpsko prosvjetno i kulturno društvo svečano je zaokružilo prvih deset godina božićne koncertne tradicije. Tada nisu ni slutili da će se ovaj koncert u 2021. održati u sasvim novom i neobičnom okruženju bez prepune sale Narodnog pozorišta u Sarajevu i bez srdačnih čestitki licem u lice.

NEDELJKO MASLEŠA, predsjednik SPKD “Prosvjeta” Sarajevo

Na koncertu će nastupiti ansambl “Pro Musica” kojim će dirigovati maestro Josip Katavić, zatim profesorice i studentica sa Muzičke akademije u Istočnom Sarajevu i ženski vokalni ansambl “Corona” koji postoji već dugo vremena i prepoznatljiv je u BiH i šire.

DEJAN GARIĆ, predsjednik Upravnog odbora SPKD “Prosvjeta”

Ansambal Pro musica će izvesti i nekoliko kompozicija koje do sada na ovim prostorima, a možda i šire niko nije ni imao priliku da čuje. Čuti ćete kako to izgleda kada pravoslavnu duhovnu muziku komponuju i pripremaju skandinavski kompozitori, to je zaista jedan zanimljiv koncept, ne odskace nimalo od onoga što ste inače navikli slušati.