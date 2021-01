Travničani čekaju odluku o izborima za načelnika, nakon što je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) potvrdila pobjedu kandidata Stranke demokratske akcije (SDA) koji je preminuo na dan izbora. Raspisivanje prijevremenih izbora sve je izglednija opcija, a prema najavama odluka bi mogla biti donesena naredne sedmice.

Prema informacijama s kojima raspolažu političke stranke, Centralna izborna komisija odluku o izborima u Travniku donijet će naredne sedmice. Iz SDA kažu da su jedina moguća opcija prijevremeni izbori za načelnika, a kao argument navode zakonski okvir.

TAHIR LENDO, predsjednik Općinskog odbora Travnik

“Sada se, pošto je CIK proglasila pobjednika očekuje da oni proglase da zbog smrti nije moguće uručiti mandat dr. Peci. Sada postoji zakonski okvir da se proglase prijevremeni izbori u Travniku”.

Ukoliko se desi da odluka CIK-a bude da se ide u prijevremene izbore, iz travničke Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) najavljuju nove žalbe.

BOJAN DOMIĆ, predsjednik Općinskog odbora HDZ Travnik

“CIK je imao dovoljno materijala i motiva da uradi kako im je sud naložio. Prošlo je više od dva mjeseca od izbora, šta su odlučili o Travniku? Zašto potvrđuju rezultate, a osoba je umrla? Mi se na sve odluke žalimo i žalit ćemo se i na odluku o prijevremenim izborima, ako bude donesena”.

Iz CIK-a još nema službenog stava. I dok se situacija sa načelničkim mjestom tek treba riješiti, problema sa formiranje Općinskog vijeća u Travniku, akteri kažu, neće biti.

BOJAN DOMIĆ, predsjednik Općinskog odbora HDZ Travnik

“Vijeće će biti formirano, nema nikakvih zapreka, ljudi ne trebaju trpiti”.

A, do izbora ili uručenja mandata novom načelniku, općinu vodi aktualni načelnik Admir Hadžiemrić. Građani Travnika u ovom slučaju neće ispaštati s obzirom na to da je po trenutnom zakonskom rješenju do završetka izbora produžen mandat aktualnom načelniku.

VEHID ŠEHIĆ, predsjednik Strateškog odbora Koalicije “Pod lupom”

“Imajući u vidu činjenicu da je mandat istekao kako odbornicima, vijećnicima, tako i načelnicima i gradonačelnicima, mandat i po Ustavu i po Izbornom zakonu traje četiri godine…. Imajući u vidu činjenicu da je Centralna izborna komisija prolongirala održavanje izbora sa 4. oktobra, kako je to u skladu sa Izbornim zakonom, na 15. novembar, onda ste imali jednu prazninu da će, faktički, jedinice lokalne samouprave ostati i bez predstavničkog tijela i izvršne vlasti, a to su gradonačelnici i načelnici”.

Pred Travničanima je dug period do izbora novog načelnika, kažu predstavnici političkih stranaka iz ovog grada. Svijetla tačka čitavog procesa su najave da će novo Općinsko vijeće biti konstituirano u narednih deset dana.