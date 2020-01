Posljednje kiše u Hercegovini napunile su hidroakomulaciju Bilećko jezero, pa se rukovodstvo Hidroelektrana na Trebišnji ne treba brinuti za proizvodnju električne energije.

Bez obzira na dotok vode rukovodstvo HET-a brine situacija sa HE Plat, pošto je ona doživjela havariju u januaru 2019. godine i od tada nije u pogonu.

Od havarije u HE Plat Hidroelektrane na Trebišnjici trpe višemilionsku štetu. Pretpostavka je da će HET na gubitku biti oko 30 milona KM. Direktor HET-a Gordan Mišeljić najavljuje skoro uključenje HE Plat na mrežu.

“Po zadnjoj dostavljenoj informaciji iz HEP-a prvi agregat HE PLAT bi trebao da počne da radi petnaestog drugog, ili 15. februara”, kaže Mišeljić.

Zbog pomenute havarije nisu samo Hidrolektrane na Trebišnjici na gubitku, već i gradska administracija Trebinja i Bileće. Kako bi normalno funkcionisala trebinjska gradska vlast morali su dobrim djelom iz ovih razloga da podignu kredit.

“U pitanju je smanjeni iznos zato što većina novca sa proizvodnje HE Plat ide u budžet Grada Trebinja i zato je Grad Trebinje oštećen, a sa druge strane ne rad HE Plat podrazumijeva i smanjeni rad HE Trebinje 1, odnosno Grančarevo”, kaže Gordan Mišeljić direkotr HET-a Trebinje