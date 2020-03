Livanjski rudnici uglja Tušnica odavno ne postoje. Mjerodavni o tome nerado govore. Od tog preduzeća nije ostalo ništa, osim današnje, ne baš lijepe, slike njegovih pogona.

Rudnici ugljena Tušnica i dalje postoje, ali samo na papiru. U stvarnosti su od njih ostali samo tragovi i to u vidu ovih kratera pretvorenih u mala jezera i maksimalno devastiranih objekata. Mještani Orguza, od kojih su tu mnogi kruh zarađivali, zgroženi su sadašnjim izgledom tih rudničkih pogona.

PETAR MIŠIĆ, bivši radnik „Tušnice“

Ništa ostalo nije, prodali sve , pokrali i tako.Ja sam radio tude 13 godina, imam penzije 78 maraka.

Jedino što je od rudnika ostalo neoštećeno, jeste ova tabla. Da nije u samom središtu Livna, vjerojatno bi i ona nestala.

NIKOLA SALAPIĆ, bivši radnik „Tušnice“

Žalosno je kada samo možemo spomenuti ovdje na lignitu da je jedna separacija koja je možda vrijedila 150, 200 tisuća maraka najmanje u staro željezo otišla je za nekih 30 tisuća maraka.

Zahvaljujući krajnje mutni poslovima, Tušnica je ostala bez svega što je imalo vrijedilo, tvrde i drugi.

HUSEIN BUKVIĆ, šef Kriminalističke službe MUP-a Kantona 10

Apsolutno, po mom mišljenju postoji određena vrsta kriminalnih radnji koje bi trebalo procesuirati. Međutim, da bi policija procesuirala ona mora doći do određenih podataka i da neko od zvaničnika prijavi eventualno otuđenje i nestanak , ili bilo koje druge kriminalne radnje.

Svakako, za mnoga pitanja županijska vlada ima odgovor, no, izgleda, ne i kada je riječ o ovim pitanjima koja se odnose na Rudnike ugljena Tušnica. OFF Tabu je to tema, posebice za kantonalnog ministra gospodarstva koji uporno odbija svaki javni razgovor o Tušnici, poduzeću od kojega su izgleda mnogi imali koristi, samo ne i vlasnici zemljišta na kojemu se godinama vršila eksploatacija lignita.

PETAR MIŠIĆ, bivši radnik „Tušnice“

Imaju mi dužni sada 13 godina platit prihod na pšenicu. Ništa, ujo vuk magarca.

Riječ je o zemljištu koje je Tušnica davno uzela u zakup, a koje se već dugo vremena ne mogu obrađivati, jer su pretvorene u velike vodene bazene.

NIKOLA SALAPIĆ, bivši radnik „Tušnice“

Da odemo i u ribu tu dole, da nas uhvati ribo čuvar, otišli bismo u zatvor i za to.

Zanimljivo, Rudnici ugljena Tušnica već više od deset godina imaju samo jednog zaposlenog. To je vršitelj dužnosti direktora. Kako smo uspjeli doznati, plaća ga županija, samo izgleda iz toga razloga da se ne bi pokrenuo stečaj ovog 130 godina starog poduzeća.