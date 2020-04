Narodna kuhinja “Imaret” Tuzla je, zbog odredbi federalnog kriznog stožera o prestanku rada restorana i svih objekata koji prave i poslužuju hranu у оbjektu, morala prilagoditi svoj rad. Korisnika je sve više, donatora manje, a rad prilagođen trenutnim uvjetima zahtijeva sasvim drugačiju organizaciju. Pozivaju sve koji su u prigodi da pomognu.

TUZLA NARODNA KUHINJA

Jasmina Aliji ima 62 godine. Živi sa mužem i kćerkom i niko nema stalnih primanja. Korisnici su Narodne kuhinje „Imaret“. Iako pod strahom zbog izloženosti mogućoj zarazi virusom korona, tri puta sedmično ona mora otići po hranu koja im je obezbjeđena.

NARODNA KUHINJA „IMARET“ DIJELI HRANU TRI PUTA SEDMIČNO

JASMINA ALIJI, korisnica Narodne kuhinje „Imaret“

Broj ovakvih osoba povećava se svakodnevno. Pritisak na tuzlanski Merhamet raste u isto vrijeme kada se broj donatora smanjuje.

POVEĆAVA SE BROJ KORISNIKA NARODNE KUHINJE „IMARET“ TUZLA MENSURA HUSANOVIĆ, direktorica Regionalnog odbora „Merhameta“ Tuzla “Mi imamo 2400 obroka pripremamo s tim da dostavljamo još 56 na kućnu adresu. To se radi o ljudima koji su preko 65 godina koji su iznemogli koji ne mogu da dođu na kuhinju, a zbog ovih naredbi koje je izdao krizni štab, mi posjećujemo tri puta u sedmici korisnike preko 65 godina i svakodnevno nam se javlja sve veći broj korisnika.“

Vlada Tuzlanskog kantona je na nedavno održanoj sjednici usvojila odluku o izdvajanju 250 hiljada KM za pomoć Narodnoj kuhinji Imaret.

NARODNOJ KUHINJI 250 HILJADA KM POMOĆIG

ADMIR HRUSTANOVIĆ, ministar rada i socijalne politike u Vladi TK

„Mi ćemo tranše davati na mjesečnoj bazi. Ovaj puta ćemo, pošto je evo već četvrti mjesec, mi smo to usvojili brzo, dati četiri tranše. Mjesečna tranša iznosi 20 hiljada 882 konvertibilne marke. Mi ćemo to u ponedjeljak, utorak uplatiti kao podrška kuhinji Imaret i gledaćemo u narednom periodu po potrebi, ako budemo morali hitnije intervenisati da ne moramo čekati mjesečne tranše, već da taj iznos, zavisno od punjenja budžeta, evo do kraja aprila možda za još par mjeseci prebacimo da bi kuhinja imaret mogla funkcionisati.“