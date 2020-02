Nakon podataka sa pojedinih stranica o prekomjernom zagađenju zraka, u tuzlanskom naselju postavljena je mobilna mjerna stanica.

Nadležni tvrde da pokazuje mnogo manje koncentracije zagađujućih materija od onih koje su predstaljene na određenim online stranicama. No, podaci iz bolnica najbolje svjedoče stvarnom stanju.

Tokom ove zime mjerenja na određenim stranicama pokazuju drastično veće koncentracije zagađujućih materija u zraku u tuzlanskom naselju Ši Selo. Stoga je na ovoj lokaciji postavljena mobilna mjerna stanica. Ona pokazuje mnogo manje prisustvo zagađujućih materija od tih neadekvatnih mjerača, tvrde nadležni.

„Odstupanja su, evo recimo od 53 posto, pa čak do 365 posto. Pravilnik o monitoringu je propisao, kada se mjere ove zagađujuće materije, da ti analizatori moraju imati takozvani BAS-EN standarde.“, kaže Edin Dervišević, stručni saradnik za kvalitet zraka.

Treba napomenuti da se radi o mobilnoj stanici koja godinama bilježi kvalitet zraka po gradovima, a na ovoj lokaciji će biti samo još nekoliko dana, pa se postavlja pitanje imaju li građani uopće koristi od mjerenja i šta je svrha, osim demanta drugim mjeračima? Zagađenosti zraka najbolje svjedoče na desetine mališana sa bronhitisom i povećan broj pacijenata sa respiratornim smetnjama, pa i karcinomom.

„Ja se nadam da ćemo već u 2020. godini poduzeti konkretne mjere, kako bismo došli do poboljšanja kvaliteta zrak. Javila se jedna ideja, a to je da se ide u izmjenu zakona kojim Tuzla dobije 5.5 miliona na ime aerozagađenja od Termoelektrane.“, kaže ELVIR ROŽNjAKOVIĆ, ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša TK.

To podrazumijeva inicijativu da se ta sredstva mogu usmjeriti isključivo u poboljšanje kvaliteta zraka. No, hoće li tako biti ponovo će ovisiti od nadležnih, prvenstveno sa lokalnog nivoa. Još jedan ispit pred onima koje građani biraju, hoće li njihovo zdravlje ovoga puta staviti na listu prioriteta? Ili će to biti samo još jedno na listi predizbornih obećanja?