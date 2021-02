Tvorac prve vakcine protiv korone Ugur Sahin, profesor na Sveučilištu Johannes Gutenberg i suosnivač biotehnološke tvrtke BioNTech, smatra da ćemo se do ljeta vratiti normalnom životu, piše u subotu Večernji list koji je bio na predavanju i razgovarao s poznatim naučnikom.

Na pitanje kada će pandemija covid-19 prestati Sahin je rekao da neće prestati, ali ćemo je moći kontrolirati.

“Ne sumnjam da ćemo, prođe li sve dobro u Europi, dovoljno kontrole postići u septembru, ali ćemo smrtnost smanjiti već u martu i aprilu. A poslije ćemo imati manja izbijanja jer se još neće svi vakcinisati. Morat ćemo naučiti živjeti s tom situacijom. Dolazit će s vremena na vrijeme do jake zaraze, zbog nevakcinisanja ili imunosupresije, s tim ćemo morati živjeti, ali vratit ćemo se u naš normalan život najkasnije do ljeta, to je ono što ja vjerujem”, kazao je Ugur.

“Moramo vidjeti koliko dugo će trajati imunitet nakon vakconosanja. Imunost će padati, virus će se promijeniti pa ćemo u nekom trenutku shvatiti da nam treba nova vakcina. Pitanje je je li to pet mjeseci, 18 ili dvije godine. U ovom trenutku to ne znam. Ako vidimo da se vakcina dobro podnosi, da nema ozbiljnih nuspojava, mogli bismo ići na to da se vakcinišemo svake godine, da budemo sigurni. To je jedna opcija. No moramo još vidjeti”, dodao je.