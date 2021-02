Ozbiljne političke tenzije u funkcionisanju vlasti u gradu Banjaluci primjetne su već nakon dvije sjednice novog saziva gradskog parlamenta. Sukobi dva suprotstavljena politička bloka, s jedne strane gradonačelnika, a s druge skupštinske većine predvođene SNSD-om, dominiraju nad pojedinačnim naznakama volje za saradnju. Pitali smo hoće li to dovesti do blokade funkcionisanja grada, ili će ipak prevladati razum u korist građana.

Otkrivanje grijeha prošle vlasti. Inicijativa koja bi razvlastila gradonačelnika. Neprihvatanje prijedloga gradonačelnika za imenovanje zamjenika. Ustupanje mjesta u Komisiji za finansije od strane odbornika SNSD-a. Tužbe i kontratužbe. Neki pokazatelji govore da će Banjaluka trpjeti zbog sukobljavanja dva politička bloka, drugi da ipak postoji volja za saradnju. Slično procjenjuju i oni koji su ih birali.

A evo šta o svemu misle građani Banjaluke.

„Mi trebamo biti uz Draška. Ovo što je napravio ja to podržavam ali ne može on sam to. Moje mišljenje“.