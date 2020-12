Prva banka humanog mlijeka, čiji je cilj da prijevremeno rođenoj i bolesnoj djeci bude obezbijeđeno donirano majčino mlijeko, biće osnovana u okviru Klinike za dječije bolesti Univerzitetsko-kliničkog centra Republike Srpske, i prva je banka takve vrste u Bosni i Hercegovini. Inicijator ove humanitarne akcije, koja će trajati do 30. decembra ove godine, je Udruženje roditelja prijevremeno rođene djece u Republici Srpskoj “Mrvice”.

Prema statističkim podacima, svako deseto dijete rodi se prije vremena, a takvom djecom smatra se novorođenčad rođena prije 37. sedmice trudnoće. Humano mijeko majki-donora namijenjeno je bebama male tjelesne težine prilikom rođenja. Značaja majčinog mlijeka prisjeća se Amela Filipović, koja je, prije pet godina, prije vremena na svijet donijela blizance.

AMELA FILIPOVIĆ

Banka humanog mlijeka trebalo bi da majke oslobodi takve vrste dileme, ističu u Udruženju “Mrvica”, koje je osnovano s namjerom da podigne svijest u društvu o ovom velikom koraku u brizi za svu prijevremeno rođenu djecu.

MILADA ŠUKALO, Udruženje roditelja prijevremeno rođene djece u RS

“Banka humanog mlijeka podrazumijeva cijeli jedan proces – prostor, opremu i sve ostalo što je potrebno da bi majke dojilje, koje imaju viška svog mlijeka, mogle isto da doniraju i da to mlijeko prođe određene analize i bude adekvatno uskladišteno, do trenutka kada je potrebno da se nahrane prijevremeno rođene bebe.”

Iz Udruženja prijevremeno rođene djece podsjećaju da je dojenje najbolji izvor bebine ishrane, jer podstiče razvoj mozga. Svjetska zdravstvena organizacija je majčino mlijeko, a potom majčino mlijeko iz bočice, rangirala na prva dva mjesta.

MILEVA MIROVIĆ TANIĆ, Udruženje roditelja prijevremeno rođene djece u RS

“Pretežno djeca do prve godine rođenja uspiju da stignu drugu djecu, a neka djeca koju mi nazivamo mikroprematurci, to su bebe koje su rođene sa tjelesnom težinom ispod jednog kilograma, obično stižu svoje vršnjake do treće godine.”