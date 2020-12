Berise Akademija u Sarajevu organizira u danas i u naredna dva dana izložbe radova za djecu, mlade i odrasle.

Danas će u prostorijama Berise Akademije od 10 do 14 sati biti izložba radova za djecu, od 14 do 16 sati je izložba za mlade, a od 16 do 20 sati je izložba za odrasle.

U nedjelju od 12 do 18 sati je izložba za djecu i odrasle, a u ponedjeljak je izložba otvorena za posjetioce od 12 do 16 sati.

Radovi polaznika nastalih u školi tradicionalnih umjetnosti, kursevima kaligrafije, iluminacije, ebrua, filografa, folije, dekupaža, veza, keranja, filcanja, slikanja na svili, akvarelu,pastelu, akriliku i ulju bit će izloženi u naredna tri dana u prostorijama Berise Akademije u Sarajevu, u ulici Avdage Šahinagića, preko puta Vijećnice.

Berise Akademija počela je s radom 2018. godine, uz podršku Općine Stari Grad i Turističke zajednice Kantona Sarajevo, i od tada uspješno organizira edukacijske kurseve različitih umjetničkih i hobi tehnika i vještina ručnog rada za djecu, mlade i odrasle.