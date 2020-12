U Bosni i Hercegovini danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle.

Vjetar će biti slab, uglavnom, južni i jugozapadni.

Najniža jutarnja temperatura iznosiće od 0 do 5, na jugu do 8, a dnevna od 6 do 11, na jugu do 13 stepeni.

U Sarajevu će danas biti uglavnom oblačno sa maglom. U višim dijlovima grada će biti sunčano.

Jutarnja temperatura u glavnom gradu BiH iznosiće od 0 do 1, a dnevna od 5 do 7 stepeni, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.