U Bosni se danas očekuje oblačno vrijeme, povremeno i ponegdje sa slabom kišom ili rosuljom. U višim područjima centralne i istočne Bosna i na planinama povremeno sa slabim snijegom ili susnježicom. U Hercegovini jutro oblačno uz postepeno razvedravanje tokom dana.

Vjetar u Bosni uglavnom slab sjevereni, a u Hercegovini umjerena bura.

Jutarnja temperatura od -1 do 5, na jugu do 9, a dnevna od 3 do 8, na jugu od 10 do 14 stepeni.