U Bosni i Hercegovini danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim časovima slaba kiša je moguća u Hercegovini, a samo ponegdje u Bosni slab snijeg ili kiša.

Poslijepodne ili u večernjim časovima padavine u većini područja. U nizinama kiša, a u višim područjima susnježica ili snijeg.

Intenzivnije padavine očekuju se u Hercegovini i na jugozapadu Bosne, gdje je očekivana količina padavina između 20 i 40, lokalno do 50 l/m2.

Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Krajem dana i u večernjim časovima u Hercegovini i na zapadu Bosne očekuju se jaki udari juga.

Jutarnja temperatura kretaće se od -2 do 3, na jugu od 4 do 9, a dnevna od 4 do 10, na jugu od 8 do 13 stepeni.