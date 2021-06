U Bosni i Hercegovini danas prijepodne bit će sunčano vrijeme. Jači razvoj oblačnosti u drugom dijelu dana će usloviti pljuskove i grmljavinu. Padavine su najizglednije u istočnim, sjeveroistočnim i sjevernim područjima Bosne, rijeđe u centralnim i zapadnim. Lokalno je moguć pljusak poslijepodne na istoku i sjeveru Hercegovine.

Vjetar slab do umjerene jačine, sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 17, na jugu BiH do 20 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će se kretati između 28 i 33, a na jugu BiH do 35 stepeni.

U Sarajevu će biti sunčano prijepodne. Umjeren porast oblačnosti u drugom dijelu dana. Moguć je pljusak u poslijepodnevnim ili večernjim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka iznosit će oko 14, a najviša dnevna oko 31 stepen.