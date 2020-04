U Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano vrijeme. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura kretat će se od -1 do 6, na jugu od 7 do 13, a dnevna od 18 do 23 stepena.

U Sarajevu će biti sunčano. Jutarnja temperatura iznosit će oko 5, a dnevna oko 19 stepeni.