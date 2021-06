U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima prolazno može biti i pretežno oblačno vrijeme.

Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11°C, na jugu zemlje do 16°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26°C, na jugu zemlje do 28°C.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 9°C, a najviša dnevna oko 23°C.