U Bosni i Hercegovini danas će biti umjereno oblačno vrijeme.

U jutarnjim satima i prijepodne, po kotlinama u Bosni će biti magle i niskih oblaka.

Vjetar će biti slab do umjerene jačine, južnog smjera.

Najniža jutarnja temperatura će iznositi od 0 do 5, na jugu zemlje od 4 do 8, a najviša dnevna od 7 do 14 stepeni.

U Sarajevu magla i niska oblačnost. Tokom dana, očekuje se smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura će iznositi od 1 do 2, a najviša dnevna od 8 do 10 stepeni, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.