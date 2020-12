Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Nešto manje oblačnosti i sunčanije očekuje se na jugu i jugozapadu zemlje. Po kotlinama i uz riječne tokove, u jutarnjim satima, sa maglom i niskim oblacima.

Vjetar slab, promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu do 7, a najviša dnevna od 5 do 11, na jugu do 13 stepeni.

U Sarajevu će biti umjereno oblačno vrijeme. U nižim dijelova grada u jutarnjim satima i prijepodne moguća je magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura oko 0, a najviša dnevna oko 6 stepeni.