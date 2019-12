Posljednji dan ove i početkom nove, 2020. godine, uglavnom suho i djelimično sunčano uz promjenjivu naoblaku.

Puhaće slab do umjeren vjetar pretežno sjevernog smjera, u Hercegovini slaba do umjerena bura.

Jutra u Bosni biće hladna s mjestimičnom maglom u kotlinama i duž riječnih tokova.

Jutarnje temperature zraka kretaće se od minus sedam do minus dva stepena Celzijusova u Bosni, u Hercegovini od minus jedan do tri.

Mjestimično jutarnje temperature u Bosni mogu se spustiti i do minus deset. Najviše dnevne temperature variraće od minus jedan do četiri u Bosni, na jugu zemlje do 10 stepeni.

Prema raspoloživim sinoptičkim kartama, početkom sljedeće sedmice u Bosni i Hercegovini očekuje se naoblačenje s kišom na jugu i slabim snijegom u centralnim i zapadnim područjima.

Jutarnje temperature zraka variraće između minus 12 i minus šest u Bosni, na jugu zemlje oko nula.

U nastavku sedmice stabilnije i malo toplije. Maksimalne temperature u Bosni do pet stepeni.