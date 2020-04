U Bosni i Hercegovini jutro će biti prohladno s mrazom. Po kotlinama centralne i istočne Bosne u jutarnjim satima i prijepodne očekuje se magla ili niska oblačnost. Tokom dana, u cijeloj BiH, sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Vjetar u Bosni slab do umjeren sjevernog smjera, a u Hercegovini umjerena do pojačana bura. Jutarnja temperatura od -4 do 3, na jugu od 1 do 6, a najviša dnevna od 8 do 14, na jugu i sjeveru do 16 stupnjeva.

U Sarajevu će biti malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. U jutarnjim satima moguća je i niska oblačnost. Jutarnja temperatura oko -1, a najviša dnevna oko 11 stupnjeva.