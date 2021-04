Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, danas u većem dijelu Bosne i Hercegovine jutro biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana se očekuje porast naoblake. Prema kraju dana i u večernjim satima u Krajini je moguća kiša. Vjetar slab do umjeren, uglavnom, južni i jugozapadni.

Jutarnja temperatura od 5 do 11, na jugu do 13, a dnevna od 15 do 22, na sjeveru lokalno i do 24 stepena.

U Sarajevu ujutro će biti sunčano, uz postepeno naoblačenje tokom dana. Jutarnja temperatura oko 6, a dnevna oko 20 stepeni.