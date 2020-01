U Hercegovini i zapadnim područjima Bosne danas će biti pretežno vedro vrijeme. U ostatku Bosne će preovladavati magla i niska oblačnost.

Vjetar će biti slab, promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura od -5 do 2, na jugu od 1 do 6, a dnevna od 2 do 9, na jugu od 9 do 14 stepeni.

Na sjeveru zemlje, kao i po kotlinama centralne i istočne Bosne, sutra će biti niske oblačnosti i magle. U ostalim područjima sunčano vrijeme, uz postepeno naoblačenje tokom dana. U večernjim časovima ponegdje na sjeverozapadu Bosne je moguća slaba kiša ili susnježica.

Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu od 1 do 6, a dnevna od 3 do 9, na jugu od 8 do 12 stepeni.

Za nedjelju, 19. januara, u Bosni se prognozira oblačno, a u Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Bosni u nizinama ponegdje je moguća slaba kiša ili susnježica, a u višim područjima slab snijeg.

Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu od 2 do 7, a dnevna od 0 do 5, na jugu od 6 do 11 stepeni.

U Hercegovini i zapadnim područjima Bosne u ponedjeljak, 20. januara, preovladavaće sunčano vrijeme. U ostatku Bosne biće oblačno.

Jutarnja temperatura od -6 do 0, na jugu od 0 do 4, a dnevna od -1 do 4, na jugu od 6 do 11 stepeni.