U Bosni i Hercegovini će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme tijekom dana.

U drugoj polovici dana u nizinama se očekuje kiša, a u višim područjima susnježica i snijeg. Krajem dana i tijekom večeri, sa srijede na četvrtak, kiša će i u nižim područjima Bosne prelazit u susnježicu i snijeg.

Puhat će vjetar slab do umjerene jačine sjeverozapadnog smjera, a u večerenjim satima na trenutke i pojačan. Jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 5, na jugu zemlje do 8, a najviša dnevna uglavnom između 4 i 10, na jugu zemlje do 14 stupnjeva Celzijevih.

U Sarajevu će prevladavati pretežno oblačno vrijeme. Tijekom dana bit će s kišom. U večernjim satima kiša će prelaziti i u susnježicu. Jutarnja temperatura oko 1, a najviša dnevna oko 7 stupnjeva Celzijevih.