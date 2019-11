U Bosni i Hercegovini će jutros biti umjereno ili pretežno oblačno s maglom po kotlinama i uz riječne tokove.

Tokom dana doći će do naoblačenja. Poslijepodne ili krajem dana slaba kiša se očekuje u Hercegovini. U večernjim satima kiša će padati u većini područja. Ponegdje na sjeveru Hercegovine padavine mogu biti i intenzivnije. Puhat će vjetar slab do umjeren južni. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu od 7 do 11, a dnevna od 10 do 16 stepeni.

U Sarajevu će u jutarnjim satima biti umjerena naoblaka, a u ostatku dana doći će do postepenog naoblačenja. Kiša je moguća u večernjim satima. Jutarnja temperatura oko 5, a dnevna oko 13 stepeni.