U Bosni i Hercegovini danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, sa mjestimičnim padavinama.

U jutarnjim satima i dio prijepodneva kiša se očekuje u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne. U večernjim satima jače naoblačenje sa zapada praćeno kišom. Intenzivnije padavine očekuju se na jugozapadu Bosne.

Vjetar će biti slab do umjeren, istočni i jugoistočni. U Hercegovini i zapadnim područjima Bosne povremeno jaki udari vjetra.

Najniža jutarnja temperatura iznosiće od 6 do 11, na jugu od 10 do 15, a naviša dnevna od 9 do 14, na jugu do 17 stepeni.

U Sarajevu će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša se očekuje u večernjim satima ili u noći sa nedjelje na ponedjeljak.

Jutarnja temperatura u glavnom gradu BiH iznosiće od 7 do 9, a dnevna od 11 do 13 stepeni, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.