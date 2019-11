U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati pretežno oblačno vrijeme s kišom. Više padavina se očekuje u drugoj polovini dana.

Vjetar će biti slab, do umjerene jačine, južnog smjera. Povremeno može biti jakih udara juga.

Najniža jutarnja temperatura iznosiće od 6 do 11, na jugu zemlje do 13 stepeni. Najviša dnevna će biti od 11 do 17 stepeni.

U Sarajevu će provladavati oblačno vrijeme s kišom u drugoj polovini dana. Najniža jutarnja temperatura iznosiće od 6 do 8, a najviša dnevna od 12 do 14 stepeni, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.